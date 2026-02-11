Выставку «Потоки времени» откроют в Егорьевске 14 февраля

Егорьевский историко-художественный музей 14 февраля приглашает жителей и гостей округа погрузиться в атмосферу подлинного мастерства. Здесь открывается персональная выставка декоративного искусства Людмилы Хозяшевой «Потоки времени».

Людмила Хозяшева — знаковое имя в мире современного декоративно-прикладного искусства. Доцент кафедры Гжельского государственного университета и член Союза художников России, она соединяет академические традиции с экспериментальными техниками. В ее активе — победы на международных и всероссийских конкурсах, а каждая новая выставка становится событием в культурной жизни региона.

Центральное место в экспозиции занимает таписсерия — вид ткачества, где классическое полотняное переплетение трансформируется в художественные образы. Посетители увидят, как в руках мастера природные материалы и синтетические волокна превращаются в живые полотна. В работах Людмилы Хозяшевой активно используются гобелен, батик и войлок.

Художница уделяет особое внимание экологичности и связи с природой, отдавая предпочтение растительным компонентам.

«Сложные узлы, декоративное вязание и инновационная обработка материалов создают неповторимый авторский почерк. Торжественное открытие выставки состоится 14 февраля в 15:00. Вход будет свободным. Экспозиция „Потоки времени“ будет ждать зрителей в течение месяца — до 19 марта», — сообщили организаторы.