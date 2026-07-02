Выставку портретов ветеранов боевых действий открыли в Лобне

В День ветеранов боевых действий, 1 июля, в Художественной галерее имени Коробкова в Лобне открылась выставка «Герои Лобни». В экспозиции представлены 23 современных портрета и 27 архивных снимков — лица горожан, прошедших через Афганистан, Чечню, Приднестровье, Сирию и специальную военную операцию.

Глава округа Анна Кротова вместе с депутатом Государственной Думы Денисом Кравченко приняли участие в торжественном открытии. Кротова поблагодарила местное отделение Ассоциации ветеранов СВО, «Боевое братство» и Общественную палату Лобни за организацию проекта.

«За каждой фотографией — целая жизнь, история мужества и верности долгу. Эта выставка — это наша память, наша гордость и наша благодарность героям, которые живут рядом с нами. Обязательно найдите время и посетите ее», — отметила Анна Кротова.

Галерея находится по адресу: улица Ленина, 16. Выставка будет работать до 5 июля.