Выставку портретов героев СВО открыли в Воскресенске

Организаторы выставки — Молодая Гвардия «Единой России» совместно со школой живописи «Я — художник». Она рассказывает о героях СВО — представителях разных народов России, которые посвятили себя защите Отечества.

Ребята встречались с семьями бойцов, слушали их истории и писали портреты с натуры. Получилось более 90 работ — более 90 судеб.

Каждый портрет — это не просто изображение, а целая история о мужестве, стойкости и верности долгу. Юные художники стремились передать не только внешнее сходство, но и характер, внутреннюю силу и душевную теплоту своих героев.

«Очень важно, что юные художники через творчество прикасаются к историям героев и сохраняют их память. Такие проекты воспитывают уважение к защитникам Отечества и любовь к Родине», — отметил глава округа Алексей Малкин.

Посетить выставку можно до 5 ноября с 9:00 до 20:00 на первом этаже Дворца культуры.