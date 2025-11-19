Выставку портретной карикатуры открыли в Реутове

Экспозиция «Языком иронии и сарказма» разместилась в городском Музейно-выставочном центре. Среди экспонатов — шаржи на Михаила Боярского, Николая Цискаридзе, Филиппа Киркорова и многих других знаменитостей.

Автор выставки Владимир Мочалов занимал пост главного художника журнала «Крокодил» почти 20 лет. В его коллекции уже тысячи шаржей. Несколько он сделал прямо на выставке — для самых активных зрителей.

Художник рассказал гостям выставочного зала истории из своей жизни и творческой биографии, поделившись секретами создания некоторых карикатур.

«Когда я был еще маленьким ребенком, залез на чердак своего дома, отыскал там подшивку старого журнала „Крокодил“ и влюбился тогда сразу в карикатуру. Влюбился навсегда и стал карикатуристом», — рассказал Владимир Мочалов.

43 шаржа на актеров и режиссеров пробудут в МВЦ Реутова до 21 ноября. Затем выставка отправится дальше.