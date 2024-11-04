Выставку «Подвиг разведчиков. Красногорская школа» откроют 5 ноября

В красногорском филиале Музея Победы 5 декабря стартует выставка «Подвиг разведчиков. Красногорская школа». Посетители узнают о советских разведчиках, связанных с лагерем для военнопленных № 27 и центральной антифашистской школой в Красногорске.

Торжественную церемонию открытия выставки «Подвиг разведчиков. Красногорская школа» посетят историки спецслужб, ветераны разведки, представители общественности, члены красногорского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», молодежь Красногорска и другие.

Как рассказала директор красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова, в экспозиции представят материалы о том, как сотрудники лагеря собирали и обрабатывали информацию, как советские разведчики готовились к работе во вражеском тылу.

«Так, например, прославленного разведчика Николая Кузнецова, прибывшего в партизанский отряд Дмитрия Медведева летом 1942 года, перед заброской в тыл врага отправили в красногорский лагерь для военнопленных № 27. Там он, как немецкий офицер, жил несколько месяцев, осваивал быт и нравы Германии, учился понимать игру слов, перенимал походку», — добавила она.

Также Светлана Любенкова отметила, что при подготовке выставки особое внимание уделили материалам об офицерах оперативного отдела. Именно они выявляли военных преступников среди военнопленных, добывали закрытую военную и политическую информацию, формировали антифашистский актив.

«К работе привлекали специалистов самых разных профессий: историки, химики, психологи. А также действующих разведчиков. Подготовленные в школе антифашисты активно участвовали в операциях советской разведки за линией фронта», — рассказала директор красногорского филиала Музея Победы.

В экспозиции можно будет увидеть фотографии и документы, показывающие работу разведорганов в лагере и центральной антифашистской школе. Также выставят личные вещи офицера красногорского лагеря № 27 Михаила Кудрявцева и преподавателя центральной антифашистской школы Николая Терещенко.

Горожане посетят выставку до 9 декабря 2024 года. Откроют экспозицию 5 декабря в 17.00.

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