Выставку подмосковного художника открыли в Пушкино

В Красноармейске открылась выставка «Мой нарисованный мир», посвященная творчеству подмосковного художника Александра Беглова, уроженца Щелкова. Эта эксклюзивная экспозиция, приуроченная к 65-летию со дня его рождения, стала данью памяти и уважения мастеру кисти.

Александр Беглов ушел из жизни год назад, однако оставил после себя разнообразное творческое наследие. Кураторы проекта, члены Союза художников Подмосковья, которым ранее руководил сам Александр, подчеркивают значимость его вклада в развитие искусства региона и выражают надежду, что выставка позволит сохранить и популяризировать его работы.

Передвижная выставка уже побывала в Люберцах и теперь прибыла в Красноармейск, после чего отправится в другие города Московской области, знакомя зрителей с творчеством Александра Беглова. Экспозиция включает в себя 36 полотен, выполненных в разных жанрах и техниках.

Выставка «Мой нарисованный мир» будет открыта для посещения до 9 октября. Вход свободный для всех желающих.