Выставку подлинных зарисовок с фронта откроют в Химках 22 апреля

Экспозицию «Зарисовки с фронта» с 22 апреля можно будет увидеть в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Она включает подлинные эскизы, сделанные на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

Экспозиция представляет собой 12 коллажей с зарисовками военных лет. Среди них портреты советских солдат, наброски пейзажей, места сражений и полевые лагеря, городские этюды.

Автор работ — Виктор Титов. Он принимал участие в боевых действиях в Австрии и Пруссии, помогал освобождать пленных из концлагерей в Белоруссии и Польше.

Художник изображал то, что видел лично: настоящую хронику войны. Он отразил на бумаге историю офицера Красной Армии и солдат, участвовавших в Московской битве. Подлинные эскизы для проведения выставки предоставил сын Виктора, Вадим Титов.

Торжественное открытие состоится 22 апреля в 12:00 в выставочном комплексе «Артишок» по адресу: Ленинский проспект, 2А.