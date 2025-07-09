Выставку по мотивам русских сказок открыли в комплексе «Артишок» в Химках

Художественную экспозицию «Тридевятое царство» представили в комплексе «Артишок». Над ее созданием работали участники двух творческих мастерских — дети и взрослые.

Юные художники из студии «Рисуем вместе» изобразили леса, горы и чудеса, вдохновленные народными сюжетами. Взрослые авторы из мастерской «Время рисовать» показали аллегории жизненных испытаний. Руководители студий — художницы Катерина Деньга и Ольга Жукова — отметили, что сказки остаются актуальными, ведь они передают мудрость через символы и сюжеты.

«Это история о том, что тридевятое царство не где-то далеко. Оно здесь, в нашей жизни, в каждом принятии решения», — заявляют организаторы выставки.

Проект нацелен на то, чтобы напомнить детям и подросткам о важности русских сказок и былин как части культурного наследия.

Экспозиция будет работать до 1 августа. Посетить выставку можно бесплатно с 10:00 до 18:00. Понедельник и вторник — выходные дни.