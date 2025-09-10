Выставку пленэрных работ юных художников открыли ко Дню города в Лобне

В фойе Лобненской детской школы искусств организовали выставку картин «Зарисовки любимого города», посвященную Дню города и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции представили работы, которые воспитанники образовательного учреждения создали во время пленэров.

Под руководством преподавателей Тамары Князевой, Вероники Балуевой и Гаянэ Тоноян в июне юные художники рисовали на открытом воздухе. В своих работах ребята запечатлели озеро Киово, городской парк, пруд и здание Лобненской детской школы искусств. Художники посвятили отдельный цикл картин памятникам воинской славы: мемориалу «Звонница», обелиску «Знамя» и другим монументам.

Все работы ребята создали в техниках графики и живописи. Посмотреть картины можно в холле основного здания школы искусств до конца сентября. Напомним, отделения учебного заведения работают по двум адресам: улица Ленина, дом № 15 А, и улица Молодежная, дом № 4.