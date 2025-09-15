Выставку плакатов «СТОП. Фашизм!» в память о жертвах нацизма открыли в Химках

Экспозиция начала работу в многофункциональном социальном комплексе «Восход» и приурочена к Международному дню памяти жертв фашизма. Мероприятие служит напоминанием о миллионах погибших во Второй мировой войне и предостерегает от повторения исторических трагедий.

Представленные работы символизируют скорбь по жертвам нацизма и призывают к сохранению мира.

«Международный день памяти жертв фашизма — это скорбная дата, которая напоминает нам о страшной цене, которую заплатило человечество. Мы должны помнить о тех, кто погиб в концлагерях, на полях сражений, в оккупации, чтобы не допустить возрождения этой бесчеловечной идеологии. Память о прошлом — это гарантия мирного будущего», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная сообщила, что мероприятие проводится в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений». Выставка способствует продвижению ценностей толерантности и уважения к человеческому достоинству.

«Эта выставка — это еще один шаг к укреплению связи поколений, воспитанию патриотизма и формированию у молодежи неприятия любых форм насилия. Важно, чтобы наши дети знали историю своей страны и всего мира, чтобы умели отличать правду от лжи и бороться за справедливость», — сказал муниципальный депутат Глеб Демченко.