Выставку пейзажей открыли в библиотеке во Фрязине

Открытие выставки художницы Ирины Добряк под названием «Гребневские зарисовки» прошло в Центральной библиотеке Фрязина. В экспозиции представлены картины, выполненные в технике сухой пастели на наждачной бумаге, изображающие храмы усадьбы Гребнево и узнаваемые пейзажи наукограда.

Ирина Добряк, окончившая Московский государственный университет печати по специальности «художник-иллюстратор», занимается этюдной живописью и увлекается эстампом — печатной графикой. В школьные годы она посещала художественный кружок в усадьбе Гребнево под руководством мастера графики и офорта Владимира Чуркина, который вдохновлял учеников полюбить местные пейзажи.

Сухая пастель — это художественный материал, состоящий из пигментов и связующего вещества, не требующий растворителей. При работе с пастелью на наждачной бумаге художники используют ее шероховатую поверхность для создания текстуры и глубины изображения. Наждачная бумага обеспечивает многослойность и яркость цветов, позволяя достичь насыщенных и выразительных эффектов.

Выставка «Гребневские зарисовки» будет доступна для просмотра в зале абонемента Центральной библиотеки до 30 апреля. Вход свободный.