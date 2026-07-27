Выставку печатной графики Марины Лазаревой откроют во Фрянове

31 июля в отделе «Усадьба Фряново» Щелковского историко-художественного музея откроется экспозиция графических работ Марины Лазаревой под названием «Крымский альбом. Возвращение». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, основу выставки составляют произведения, выполненные в уникальной технике углубленной гравюры на меди — меццо-тинто, известной своей сложностью и бархатистостью тона.

Посетителям представят 12 сдвоенных листов, где поэтические строки Ивана Бунина вступают в визуальный диалог с изображениями художницы. Этот прием позволяет зрителю ощутить перекличку двух творческих миров, разделенных эпохами, но созвучных в своем лирическом настроении.

Марина Лазарева — московский график, давно работающий в технике меццо-тинто, которая построена на тончайших тональных переходах от глубокого черного к свету. Экспозиция продлится до 5 сентября и рассчитана на зрителей любого возраста. Подробности — на официальном сайте музея.