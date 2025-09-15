Выставку памятных медалей открыли в краеведческом музее в Коломне

В краеведческом музее Коломны открылась необычная выставка под названием «Имя в истории Коломенского края: путь на медаль». На экспозиции представлены медали из частных коллекций, связанные с именами исторических личностей, жизненный путь которых был так или иначе связан с Коломной - Дмитрия Донского, Ивана Лажечникова, святителя Филарета, Михаила Калашникова и других.

Сотрудники историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль» рассказали, что собрание памятных медалей для экспозиции предоставили два коломенских коллекционера, Виктор Михайлов и Виктор Хрипунов.

Каждый экспонат — будь то памятные знаки, посвященные Дмитрию Донскому и 830-летию Коломны, или медали в честь знаменитых личностей, таких как Иван Лажечников, Анна Ахматова и Михаил Калашников — это маленькая история, собранная с любовью и вниманием.

Выставка продолжит работу до 21 сентября. Возрастные ограничения отсутствуют.