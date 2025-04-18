Выставку памятников церковного искусства откроют в Серпухове 23 апреля

В Серпуховском историко-художественном музее 23 апреля откроют выставку «Православные древности Серпуховского края». В экспозиции будут представлены уникальные иконы и другие предметы церковного искусства.

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что для удобства восприятия выставка структурирована по периодам и художественным школам.

Гости смогут увидеть памятники не только старинного церковного искусства, но и Нового времени — периода, который охватывает отрезок с конца XVIII до начала XIX века.

Вход на церемонию открытия выставки будет бесплатным. Билеты можно оформить на официальном сайте Серпуховского историко-художественного музея.