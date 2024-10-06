Выставку памяти жертв политических репрессий в XX веке открыли в Можайске

На открытие выставки прошли более 50 человек. В их числе были заместитель главы Можайска Мария Азаренкова, представители администрации и Совета, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова и округа Василий Овчинников, председатель Совета ветеранов Нина Истратова, представители общественных организаций, в том числе объединения краеведов и потомки жертв политических репрессий, проживающих в Можайске.

Мария Азаренкова прочитала приветственные слова от главы округа Дениса Мордвинцева и председателя окружного Совета депутатов Лидии Афанасьевой. Они поблагодарили руководителя Ассоциации жертв незаконных политических репрессий в Можайске Лилию Волкову за то, что благодаря ей проект привезли в город.

Передвижную выставку посвятили людям, которых расстреляли и захоронили на бывшем секретном объекте НКВД «Коммунарка» под Москвой в 1937–1941 годах прошлого века. Большинство репрессированных — ученые, военные, партийное руководство — элита Советского Союза. Среди них был и житель Можайска — известный писатель Борис Андреевич Пильняк. Его расстреляли 21 апреля 1938 года по стандартному обвинению в «участии в контрреволюционной организации». Реабилитировали Бориса Андреевича в 1956 году.

Выставка состоит из фотографий, документов и атрибутов лагерной жизни. Также представлен уголок сотрудника НКВД — стол с печатной машинкой. На выставке можно увидеть макет дома инициатора сталинских репрессий, основателя ГУЛАГа, накорма НКВД Генриха Ягоды. Он находился на расстрельном полигоне «Коммунарка», а ныне — причтовый дом на одноименном кладбище.