Выставку памяти жертв политических репрессий в XX веке открыли в Можайске
Передвижная выставка «Место памяти спецобъект „Коммунарка“» открылась в Можайске. Проект посвятили людям, которые незаконно подверглись репрессиям в 30-х годах XX века.
На открытие выставки прошли более 50 человек. В их числе были заместитель главы Можайска Мария Азаренкова, представители администрации и Совета, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова и округа Василий Овчинников, председатель Совета ветеранов Нина Истратова, представители общественных организаций, в том числе объединения краеведов и потомки жертв политических репрессий, проживающих в Можайске.
Мария Азаренкова прочитала приветственные слова от главы округа Дениса Мордвинцева и председателя окружного Совета депутатов Лидии Афанасьевой. Они поблагодарили руководителя Ассоциации жертв незаконных политических репрессий в Можайске Лилию Волкову за то, что благодаря ей проект привезли в город.
Передвижную выставку посвятили людям, которых расстреляли и захоронили на бывшем секретном объекте НКВД «Коммунарка» под Москвой в 1937–1941 годах прошлого века. Большинство репрессированных — ученые, военные, партийное руководство — элита Советского Союза. Среди них был и житель Можайска — известный писатель Борис Андреевич Пильняк. Его расстреляли 21 апреля 1938 года по стандартному обвинению в «участии в контрреволюционной организации». Реабилитировали Бориса Андреевича в 1956 году.
Выставка состоит из фотографий, документов и атрибутов лагерной жизни. Также представлен уголок сотрудника НКВД — стол с печатной машинкой. На выставке можно увидеть макет дома инициатора сталинских репрессий, основателя ГУЛАГа, накорма НКВД Генриха Ягоды. Он находился на расстрельном полигоне «Коммунарка», а ныне — причтовый дом на одноименном кладбище.
Про выставку рассказали представитель Свято-Георгиевского и Свято-Макарьевского православных братств Игорь Власенко и создатель проекта, редактор издательства Свято-Филаретовского института Ольга Борисова. Экскурсию провел ведущий специалист проекта Сергей Оболенский — потомок расстрелянного и захороненного в 1938 г. на спецобъекте «Коммунарка» бывшего директора Института истории науки и техники Академии Наук СССР Валериана Оболенского.
«Мы считаем необходимым восстановить память о каждом убитом, рассказать о судьбах этих людей, об истории советских репрессий. Ежегодно 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, на полигоне „Коммунарка“, как и в других расстрельных местах, — Бутовском полигоне, Сухановской тюрьме, — проходит акция „Молитва памяти“, то есть молитвенное чтение имен жертв репрессий, захороненных здесь. Посещение печально известных мест жителями Можайска довольно проблемное, поскольку это связано с дальностью поездки, организацией транспорта и так далее. Вот почему мы привезли выставку „Место памяти спецобъект „Коммунарка“ в Можайск», — рассказал Игорь Власенко.
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