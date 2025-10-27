Выставку памяти ветерана войны Алексея Михеева открыли в Одинцовском округе

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Алексей Иванович Михеев — почетный гражданин Одинцовского округа, ветеран Великой Отечественной войны. Выставка, посвященная его мужеству, теперь есть в Звенигороде.

Памятную зону разместили в сквере Чехова — здесь представлены фотографии ветерана, награды Алексея Ивановича и биографические зарисовки с иллюстрациями.

Алексей Иванович Михеев был призван в Красную Армию в 1943 году, вскоре получил боевое крещение на Курской дуге при командовании пулеметным расчетом. Участвовал в освобождении Киевской и Житомирской областей, городов Звенигородка, Черновцы, Винница, Львов, Дукля, Моравско-Острава, Прага.

Красноармеец переехал в Звенигород в 1960 году. Дальнейшую послевоенную жизнь он посвятил воспитанию молодых людей — работал директором Звенигородского финансового техникума. Именно благодаря Алексею Ивановичу Звенигород получил звание города Воинской доблести.