Выставку памяти Героя Советского Союза Владимира Тюкова провели в Химках

Участники ознакомились с тематической выставкой из фондов школьного музея: фотографиями, архивными документами и материалами о жизненном и боевом пути летчика-штурмовика. Владимир Тюков учился в Сходненской школе № 1 (ныне лицей № 21). В годы войны он совершил более 100 боевых вылетов и был удостоен звания Героя Советского Союза.

«Для Химок особенно важно сохранять память о земляках, чьи поступки стали примером мужества и ответственности. Владимир Тюков — один из таких людей: его путь от школьной парты в Сходне до подвига на фронте показывает, как личный выбор человека может повлиять на будущее», — сказал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова отметила, что особенно ценно, что история Владимира Тюкова связана с лицеем № 21. Для школьников это возможность узнать о человеке, который когда-то учился в этих стенах, а затем стал Героем Советского Союза.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что знакомство с судьбами выдающихся земляков укрепляет связь поколений и воспитывает уважение к прошлому страны. В Химках продолжается работа по патриотическому воспитанию и сохранению памяти о героях.