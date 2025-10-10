Выставку открыли в Доме культуры «Молодежный»

В фойе Дома культуры «Молодежный» открылась выставка, представляющая палитру творческих достижений изостудии «Жар-птица», где под руководством педагога Светланы Кузнецовой юные художники демонстрируют мастерство традиций русского народного искусства.

«Экспозиция представляет собой настоящее путешествие в мир красоты и гармонии, где собраны работы, выполненные в лучших традициях русских народных промыслов, известных во всем мире своей уникальностью и самобытностью», — сообщили организаторы.

Посетители выставки смогут полюбоваться Гжелью, с ее характерными сине-белыми узорами, яркой Хохломой, Мезенской росписью, с ее геометрическими мотивами и Городецкой росписью, с ее цветочными композициями и жанровыми сценками. Особое место в экспозиции занимают узнаваемые Дымковские игрушки.

Выставка принимает гостей ежедневно с 12:00 до 19:00, за исключением выходных дней — субботы и воскресенья. Вход на выставку свободный для всех желающих.