Выставку «Осенний вернисаж» открыли в Ленинском округе
Работы 12 художников и скульпторов Москвы и Подмосковья, а также педагогов Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки представили на выставке в Ленинском округе. Открытие прошло в историко-культурном выставочном центре.
В экспозиции можно увидеть работы, выполненные в живописи, графике, а также офорты, миниатюры, эмали и анималистическую скульптуру. Это натюрморты, пейзажи, портреты и жанровые композиции.
Здесь можно увидеть раздел анималистической скульптуры. Мастера такого жанра изучают анатомию и поведение животных, чтобы их работы были максимально реалистичными.
«Я работаю в разнообразных техниках. Закончила Академию акварели и изящных искусств. Уникальность нашего учебного заведения в том, что мы используем как масляные краски, так и акварель. Мы осваиваем различные прикладные направления, среди которых есть те, что мне особенно интересны. Это офорт — техника печатной графики, а также скульптура», — отметила художница Евгения Данилова.
Выставка будет работать до 8 октября.