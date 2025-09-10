Выставку «Осенний вернисаж» открыли в Ленинском округе

Работы 12 художников и скульпторов Москвы и Подмосковья, а также педагогов Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки представили на выставке в Ленинском округе. Открытие прошло в историко-культурном выставочном центре.

В экспозиции можно увидеть работы, выполненные в живописи, графике, а также офорты, миниатюры, эмали и анималистическую скульптуру. Это натюрморты, пейзажи, портреты и жанровые композиции.

Здесь можно увидеть раздел анималистической скульптуры. Мастера такого жанра изучают анатомию и поведение животных, чтобы их работы были максимально реалистичными.

«Я работаю в разнообразных техниках. Закончила Академию акварели и изящных искусств. Уникальность нашего учебного заведения в том, что мы используем как масляные краски, так и акварель. Мы осваиваем различные прикладные направления, среди которых есть те, что мне особенно интересны. Это офорт — техника печатной графики, а также скульптура», — отметила художница Евгения Данилова.

Выставка будет работать до 8 октября.