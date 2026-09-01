Выставку об истории пожарной службы открыли в Богородском округе

В Культурно-досуговом центре «Квант» в Электроуглях открылась выставка, посвященная 70-летию 240-й пожарно-спасательной части Богородского округа. В экспозиции представлено 116 экспонатов.

Выставка объединяет архивные материалы пожарной части, а также фотографии и документы из личных архивов работников и ветеранов подразделения. Над проектом трудились почти год. Идея провести экспозицию к юбилею появилась еще в сентябре 2025 года.

Концепцию согласовывали с начальником ПСЧ‑240 Константином Лелякиным. Он взял на себя работу по сбору материалов, которые затем оцифровали для оформления выставки.

В экспозиции представлены фотографии разных лет, наградные документы, газетные вырезки. Каждый снимок снабжен подробной подписью, текстовые блоки рассказывают об истории части, ее руководителях, награжденных сотрудниках и их подвигах.

Выставка в фойе культурно-досугового центра «Квант» открыта ежедневно с 10:00 до 20:00, вход свободный. Посетить экспозицию можно до 30 ноября.