Выставку об истории народного ополчения открыли в Балашихе

Жители Балашихи имеют уникальную возможность посетить передвижную выставку «У моего порога. 1941», посвященную участникам Московского народного ополчения. Экспозиция расположена в Библио-холле Центральной городской библиотеки имени Тютчева и станет важным событием для всех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны.

Выставка открылась 14 октября и уже привлекла внимание 150 посетителей, среди которых были школьники из четырех учебных заведений: Балашихинского лицея, Первой гимназии, частной школы «Успех» и Петровской гимназии. Гости библиотеки смогут увидеть множество уникальных экспонатов, включая фотографии, письма и биографии ополченцев, а также вырезки из газет 1941 года и другие документы, относящиеся к началу войны. Эти материалы позволяют глубже понять историю героев, которые добровольно вступили в ополчение и защищали Москву от врага.

Экскурсию для учащихся и педагогов провела Анна Дрожина — преподаватель, внучка одного из ополченцев и соучредитель выставки. Ее личная связь с темой добавляет выставке особую значимость, позволяя молодому поколению не только узнать о событиях тех лет, но и почувствовать дух патриотизма и самоотверженности, присущий тем, кто встал на защиту своей Родины.

Организатором мероприятия выступило «Сообщество потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны» при поддержке Московской областной думы и Правительства Москвы. Это сотрудничество подчеркивает важность сохранения исторической памяти и передачи знаний о героизме предков новым поколениям.

Выставка продлится до 17 октября, и все желающие могут записаться на бесплатную экскурсию по телефону: 8-495-521-01-10. Место проведения — городской округ Балашиха, площадь Славы, 1.