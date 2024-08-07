Выставку об истории Коломенского завода открыли ко Дню железнодорожника
Коломенский завод представил в павильоне Московской железной дороги экспозицию об истории предприятия. Открытие выставки приурочили ко Дню железнодорожника.
Посетители выставки смогут больше узнать об истории Коломенского завода. Например, здесь спроектировали локомотив, который сейчас украшает столичный стадион «РЖД Арена». А силуэт паровоза на эмблеме спортклуба «Локомотив» повторяет очертания другого заводского проекта — паровоза П-12. В первой половине XX века он водил экспрессы «Красная стрела», курсировавшие между Ленинградом и Москвой.
Отметим, что среди посетителей выставки было много детей. Гости активно интересовались техникой прошлого и историей железной дороги.
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