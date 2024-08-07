Выставку об истории Коломенского завода открыли ко Дню железнодорожника

Посетители выставки смогут больше узнать об истории Коломенского завода. Например, здесь спроектировали локомотив, который сейчас украшает столичный стадион «РЖД Арена». А силуэт паровоза на эмблеме спортклуба «Локомотив» повторяет очертания другого заводского проекта — паровоза П-12. В первой половине XX века он водил экспрессы «Красная стрела», курсировавшие между Ленинградом и Москвой.

Отметим, что среди посетителей выставки было много детей. Гости активно интересовались техникой прошлого и историей железной дороги.

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