Выставку об истории Химок открыли в парке Толстого ко Дню города

Экспозиция «Город мой — Химки» предлагает жителям и гостям погрузиться в прошлое округа через архивные материалы и детализированные макеты. Проект функционирует в выставочном комплексе «Артишок» и продлится до начала ноября.

Центральным элементом выставки стали масштабные модели первой железнодорожной станции «Химская», с которой началось развитие будущего округа. В качестве материалов организаторы использовали оцифрованные архивные снимки, исторические документы и официальные справки, детально раскрывающие этапы становления округа.

Согласно представленным данным, главной улицей считается Московская. Ее история началась в 1856 году с прокладки Царского шоссе для проезда императора Александра II на коронацию. Однако активное преобразование бывшего дачного поселка в город стартовало лишь столетие спустя

Экспозиция позиционируется как художественно-краеведческий проект, создающий портрет муниципального образования. По замыслу авторов, она рассказывает о жизни города и его людях не хуже, чем учебники и энциклопедии.

Ознакомиться с проектом можно до 1 ноября по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект, 2а (Выставочный комплекс «Артишок»). Комплекс работает со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник и вторник — выходной. Возрастные ограничения 0+.