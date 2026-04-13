Выставку об истории дворянства открыли в Одинцове

В музей‑заповедник Пушкина в Вяземах из усадьбы Остафьево приехала выставка «Дворянское воспитание. Обычаи и традиции». Экспозиция переносит гостей в XIX век — туда, где росли юные русские аристократы.

Главные герои экспозиции — представители прославленного рода Шереметевых, последние дореволюционные владельцы усадьбы Остафьево. В пространстве верхней библиотеки князей Голицыных собрано около полусотни уникальных предметов, которые рассказывают об их жизни. Рассмотреть мир дворянского детства можно в самых мелких деталях, начиная с периода младенчества.

«В XVIII веке, когда рождался ребенок, он сразу переходил в руки нянь и кормилиц. Постепенно эта концепция менялась, когда мать принимала уже большее участие в воспитании ребенка. Мы видим чепчик, носочки. Была такая традиция: мать, ожидая ребенка, сама шила ему одежду, хотя, конечно, она могла себе позволить ее купить. Но здесь — ручная работа», — рассказала старший научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела музея Наталья Волынская.

Период раннего детства отображают письма юного графа Сергея Дмитриевича Шереметева к бабушке, старинные счеты, его рисунки с животными. Другие экспонаты рассказывают о тонкостях подготовки молодых людей к выходу в свет. Мальчиков растили для государственной службы, воспитывали в них эрудицию и преданность России, готовили к поступлению в заведения вроде Пажеского корпуса.

Девичье взросление предстает перед гостями выставки через изящные рукописные альбомы с гербариями и стихами. Объединяло юных аристократов одно: безупречное знание этикета, хорошие манеры и умение держать себя в обществе. Эти качества оставались визитной карточкой дворянства вплоть до начала XX века. Посетить выставку можно до 7 июня.