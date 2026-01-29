Выставку об истории авиаполка имени Покрышкина откроют в Одинцове 1 февраля
В воскресенье, 1 февраля, в парке «Патриот» Одинцовского округа начнет работу уникальная выставка, посвященная героической истории 689-го гвардейского истребительного авиационного полка имени Александра Покрышкина. Экспозиция основана на документальных материалах военных архивов и личных коллекций.
Посетители погрузятся в события, которые происходили день за днем в легендарном 16-м (первоначально 55-м, а после войны — 689-м) гвардейском истребительном авиационном полку, известном как «покрышкинский».
Кроме Александра Покрышкина, в годы Великой Отечественной войны этим полком командовали еще восемь боевых командиров, под руководством которых сражалось множество летчиков. О многих из них, об их вкладе в боевые успехи авиаполка, рассказывается на основе боевых донесений, приказов, журналов боевых действий и материалов личных дел. Детально показано участие летного состава 16-го полка в основных боевых операциях 1943–1945 годов: он стал одним из самых результативных полков советских войск, выполнив 13 684 боевых вылета и уничтожив в воздухе 618 самолетов противника.