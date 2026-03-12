Выставку о выдающихся женщинах города открыли в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках открыли новую экспозицию. Она посвящена женщинам, чьи судьбы стали важной частью истории города.

Выставка «Это гордое имя — Химчанка» представляет истории тех, кто создавал культурное наследие города, лечил жителей, творил искусство и хранил память о великих людях. В экспозиции представлены истории одиннадцати выдающихся химчанок. Среди них — врачи, художницы, артистки, благотворительницы и хранительницы памяти, которые берегли для потомков важные страницы истории.

Основой для выставки послужили исследования краеведа Нины Мочаловой, дополненные новыми находками. Материалы экспозиции показывают, как женщины разных поколений сохраняли верность своему призванию и родному городу.

«Эта выставка станет началом большого проекта по сохранению памяти о замечательных женщинах Химок. История города хранит множество имен, чьи судьбы еще предстоит рассказать, и впереди — новые открытия, достойные быть внесенными в историю», — подметила депутат Химок, член партии «Единая Россия» Надежда Смирнова.

Выставка работает в парке Толстого на Ленинском проспекте до 20 апреля. Посетить экспозицию можно ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника. Вход свободный.