Выставку о восстановлении новых территорий России открыли в Кубинке

В Одинцовском округе открылась выставка, посвященная восстановлению жилого фонда Московской области и новых регионов России. Экспозиция рассказывает о масштабной работе по капитальному ремонту многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры, а также деятельности специалистов технического надзора.

Выставочное пространство разделили на три тематические части. В первой представлены результаты реализации программы капитального ремонта в Подмосковье — обновленные фасады, кровли и инженерные системы жилых домов.

Второй раздел посвятили восстановлению объектов в новых регионах страны, а третий блок знакомит посетителей с работой сотрудников Управления технического надзора капитального ремонта, демонстрируя особенности их деятельности как в мирных условиях, так и в зонах, где сохраняются риски, связанные с проведением боевых действий.

Особое внимание гостей привлекают не только фотоматериалы, но и реальные образцы оборудования, которое специалисты используют в своей повседневной работе. Среди экспонатов представлены защитная экипировка, включая тактический шлем и бронежилет, а также профессиональные приборы для строительного контроля — влагомеры, измерители прочности бетона, лазерные дальномеры.

Кроме того, на выставке можно увидеть цифровые устройства для ведения документации и проверки инженерных сетей.

Ранее экспозиция была представлена в Доме правительства Московской области и Красногорске, где ее посетили более пяти тысяч человек. Торжественное открытие выставки состоялось в рамках форума «Капитальный ремонт 2026-2028: от планов к реализации» при участии вице-губернатора Подмосковья Владислава Мурашова и министра жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилла Григорьева.

Сейчас выставка работает в Центре развития детей «Истина» в Кубинке. Посетить ее могут все желающие ежедневно с 09:00 до 21:00. Вход для гостей свободный.