Выставку о вкладе священников в Великую Отечественную войну открыли в Котельниках

Уникальная экспозиция под названием «Великая Отечественная война в судьбах известных священнослужителей» начала работу в доме культуры «Белая дача». Посетить выставку приглашают жителей и гостей муниципалитета.

Гости выставки увидят на стендах документы, фотографии и личные истории священнослужителей, которые пройдя через огонь войны, обрели высшее призвание — нести свет веры и милосердия в послевоенном мире.

Экспозиция расскажет о роли веры в трудные военные годы 1941-1945, о вкладе Русской православной церкви в приближение Великой Победы, а также много других интересных фактов о православных священниках, прошедших горнило Великой Отечественной войны.

Выставка будет работать до 5 июня. Посетить ее можно с 9:00 до 21:00 по адресу: микрорайон Белая Дача, дом № 3.

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