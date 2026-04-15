Выставку о Великой Отечественной войне открыли в Химках

Химкинская картинная галерея совместно с Музеем Победы запускает выставку «Путь к Победе». Она рассказывает о главных сражениях Великой Отечественной войны — от обороны Москвы и Сталинградской битвы до Курской дуги и взятия Берлина.

Посетители смогут увидеть свыше 40 живописных и скульптурных работ, включая масштабные полотна, созданные художниками-ветеранами тех лет. Витрина с медалями эпохи войны, а также редкими реликвиями: сумкой летчика, солдатской флягой и медальоном, установлена в фойе галереи.

«Каждая картина — как окно в прошлое: видишь и мужество защитников, и тяжесть испытаний, и радость Победы. Очень важно, чтобы такие проекты были доступны, особенно молодежи. Спасибо организаторам», — отметила депутат Инна Монастырская.

Выставку можно посетить до 28 июня в галерее имени С. Н. Горшина по адресу улица Московская, дом 15, 3-й этаж. График работ: понедельник, вторник, среда — 10:00–18:00; четверг — 10:00–20:00; пятница — 10:00–17:00. Выходные в субботу и воскресенье.