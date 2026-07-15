Выставку о труде в советской живописи открыли в Химках

Экспозиция «Эпоха труда», посвященная образу труда в советском искусстве, расположена в Химкинской картинной галерее имени С. Н. Горшина. Она будет открыта до 10 августа.

На вернисаже присутствовали родственники художников, чьи работы вошли в выставку. Кураторы переосмыслили знакомые полотна, сделав акцент на эстетике производственного процесса: зритель увидит и бескрайние хлебные поля, и укрупненные портреты ударников пятилеток.

«Искусство того периода отличает особая искренность. Художники не просто изображали труд — они проживали его вместе со своими героями, передавая через краски уважение к человеку труда и веру в созидание. Эти полотна наполнены светом, достоинством и внутренней уверенностью в будущем. И сегодня они продолжают вдохновлять — напоминая, что ценность труда и чувство ответственности за общее дело остаются актуальными во все времена», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

По словам организаторов, подобные выставки важны для сохранения преемственности поколений, особенно в городе с богатой промышленной историей. Художники советской школы умели находить героическое в будничном, что делает экспозицию живой и понятной даже для тех, кто далек от реалий прошлого века.

Выставка работает по адресу: улица Московская, дом № 15 (третий этаж). График работы: понедельник, среда и суббота — с 10:00 до 18:00; четверг — с 10:00 до 20:00; пятница — с 10:00 до 17:00. Воскресенье и государственные праздники — выходные дни.