Выставку о театральной истории усадьбы Архангельское открыли в Дмитрове

В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открыли выставку «Театр в усадьбе Архангельское: искусство и история». Экспозицию посвятили роли театра в жизни архитектурно-паркового ансамбля, она рассказывает о его истории и ключевых этапах строительства.

Выставку организовали в рамках межмузейного сотрудничества совместно с Государственным музеем-заповедником «Архангельское».

«Это прекрасный пример культурного обмена, который позволяет жителям и гостям города прикоснуться к богатейшему театральному наследию Подмосковья, не выезжая за пределы Дмитрова», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Главным экспонатом выставки стала уникальная коллекция из собрания музея-заповедника «Архангельское»: подлинные чертежи, детали оформления интерьеров театра, макеты декораций, созданные по работам художника-сценографа Пьетро ди Готтардо Гонзаги.

Предметы из собственного собрания музея познакомят посетителей с историей частного театра Апраксиных в подмосковной усадьбе Ольгово.

«Уверен, что проект вызовет большой интерес и откроет для гостей экспозиции новые страницы истории», — сказал руководитель муниципалитета.

Выставка продлится до 1 января 2026 года. Посетителей ждут по адресу: город Дмитров, улица Загорская, дом № 17.

Возрастное ограничение: 0+