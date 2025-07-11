Сегодня 09:42 Выставку о судьбе китайских студентов-революционеров открыли в Красногорске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

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Экспозиция посвящена сразу двум важным историческим датам: 100-летию создания Коммунистического университета трудящихся Китая и 80-летию Великой Победы. Выставку «Вечно помнить историю, вместе создавать будущее» организовали при поддержке посольства Китайской Народной Республики в России.

Посетители увидели редкие страницы архивных документов и портреты студентов Коммунистического университета трудящихся Китая. Молодые революционеры сыграли важную роль в истории своей страны.

Научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин рассказал, что учреждение хранит не только документы центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, но и обширные коллекции по совместной проблематике, общему историческому прошлому СССР, России и Китая.

«Сохранение исторической памяти, истинного знания о подлинных событиях ХХ века — важная задача сегодняшнего поколения. Россия и Китай воспитывают детей на традиционных духовно-нравственных ценностях культуры своих народов», — отметил глава Красногорска Дмитрий Волков.