Выставку о советском актере открыли в Серебряных Прудах

Выставку картин, посвященную легендарному земляку Сергею Столярову, открыли в Серебряных Прудах в рамках проекта «Детство Героя». Воспитанники детской школы искусств им. А. Д. Кившенко представили 80 работ, выполненных акварелью, гуашью и карандашом, которые рассказывают о непростой судьбе будущей звезды театра и кино.

На картинах запечатлены ключевые моменты детства Сергея Столярова: первый поход в школу, усмирение упрямой коровы, чтение стихов Есенина. Детство будущего богатыря советского кино прошло в Подмосковье, в деревне Беззубово рядом с Серебряными Прудами. Сергей родился в семье лесника, его отец погиб на войне. С пяти лет мальчику пришлось помогать семье — он пас коров у зажиточного соседа, позже попал в детский дом.

Как рассказал директор детской школы искусств им. А. Д. Кившенко Олег Горлов, материал для работ собирали постепенно: знакомились с историческими документами, выезжали в деревню Беззубово, где родился актер, делали наброски, изучали его фильмографию. Произошло полное погружение в личность и творчество артиста.

Лучшие работы воспитанников стали иллюстрациями к книге «Сережка», автором которой выступил краевед Алексей Волков. Юная художница Елена Авдеева, вдохновившись биографией Столярова, написала работу «Охота на куропаток» — сюжет, связанный с любовью будущего актера ходить с соседями и дедушками на охоту, познавать новое.

На открытии выставки также наградили наставников — педагогов школы искусств. Проект «Детство Героя» реализуется в Серебряных Прудах уже четвертый год. Ранее юные художники писали картины о маршале Советского Союза Василии Чуйкове и о художнике Алексее Кившенко. Следующая выставка будет посвящена детству генерала, героя Отечественной войны 1812 года Дмитрия Дохтурова.