Выставку о районной газете «Основа» открыли в Наро-Фоминске

Экспозицию в местном краеведческом музее посвятили главному летописцу Наро-Фоминска. Издание появилось на пять лет раньше самого города — в 1920 году — и просуществовало до 2023 года.

«Основа» начиналась как фабричная газета, несколько раз меняла названия, оставаясь на протяжении века оставалась главным хранителем памяти о жизни района, Подмосковья и страны.

Председатель совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадий Пензов встретился с бывшим редакционным коллективом и отметил неоценимый вклад «Основы» в развитие округа. Выступления журналистов с интересом слушали студенты Современного бизнес-колледжа, которые выразили желание попробовать свои силы в работе над газетой.

Начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин также оценил интересную экспозицию, подчеркнув особую роль районной газеты. Он напомнил о важности сохранения наследия бумажных СМИ как надежных источников о жизни предыдущих поколений, местной истории и самобытности.