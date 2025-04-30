Выставку о подвиге советских женщин откроют в музее Зои Космодемьянской 9 мая

В музее Зои Космодемьянской в Рузском округе 9 мая начнется уникальная выставка «Лица Победы». Экспозиция посвящена подвигу советских женщин в годы Великой Отечественной войны.

Выставка, которая будет действовать до 9 ноября, разделена на три тематических пространства.

В первом зале воссоздана атмосфера 1930-х годов, где через личные вещи показан образ советской женщины накануне войны — активной, трудолюбивой, мечтающей о будущем.

Мультимедийный зал «Бессмертный полк» представляет шесть трогательных видеоисторий в исполнении профессиональных актеров.

В зале «Рассвет» собраны фотографии всех 99 женщин — Героев Советского Союза и Героев России, чьи подвиги стали символом мужества.

Особое место в экспозиции занимает история Зои Космодемьянской — первой женщины, получившей звание Героя Советского Союза во время войны.