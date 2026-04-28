Выставку о подвиге российских бойцов в Судже открыли в университете в Дубне
В Государственном университете «Дубна» открыли выставку «Операция „Поток“». Ее посвятили подвигу российских военнослужащих.
Больше года назад солдаты преодолели под землей 15 километров по газовым трубам, диаметр которых составлял всего 1,4 метра.
Они оказались в тылу противника, что позволило освободить Суджу в Курской области всего за несколько дней.
Ректор университета Андрей Деникин на открытии выставки отметил, что осознать масштаб происходящего иногда удается не сразу, а лишь через некоторое время. По его словам, экспозиция помогает увидеть подвиг военных со стороны.
Студентка Ольга Мейрбекова на церемонии прочитала трогательные стихи о Родине, а учащиеся, которые плетут маскировочные сети, получили из рук ректора шевроны.
Выставка заинтересовала гостей — они долго и с большим вниманием осматривали экспозицию.