Выставку о подвиге российских бойцов в Судже открыли в университете в Дубне

Больше года назад солдаты преодолели под землей 15 километров по газовым трубам, диаметр которых составлял всего 1,4 метра.

Они оказались в тылу противника, что позволило освободить Суджу в Курской области всего за несколько дней.

Ректор университета Андрей Деникин на открытии выставки отметил, что осознать масштаб происходящего иногда удается не сразу, а лишь через некоторое время. По его словам, экспозиция помогает увидеть подвиг военных со стороны.

Студентка Ольга Мейрбекова на церемонии прочитала трогательные стихи о Родине, а учащиеся, которые плетут маскировочные сети, получили из рук ректора шевроны.

Выставка заинтересовала гостей — они долго и с большим вниманием осматривали экспозицию.