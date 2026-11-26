Экспозиция, посвященная 130-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова открылась в Центральном парке «Патриот» в Одинцове. Выставка охватывает все этапы его биографии: от детства до последних лет жизни, показывая не только военную карьеру, но и личные страницы судьбы.

На показе можно узнать о первых боевых успехах на реке Халхин-Гол, о битвах при обороне Москвы и Ленинграда и при освобождении Украины и Белоруссии. А также о грандиозных Висло-Одерской и Берлинской операциях, принятии капитуляции Германии и Параде Победы 1945 года.

Георгий Жуков родился 1 декабря 1896 года в деревне Стрелковка Калужской губернии. Жуков — советский военачальник, Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, начальник Генерального штаба во время Великой Отечественной войны, министр обороны СССР и автор объемных мемуаров «Воспоминания и размышления».

Выставка работает до 29 ноября.