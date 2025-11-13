Выставку о купчихе Анне Мараевой продлили в Серпухове до апреля 2026 года

В Серпуховском историко-художественном музее продлили работу выставки «Вечный капитал Анны Мараевой» до 12 апреля 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. За время работы экспозицию уже посетили около 28 тысяч человек.

Анна Васильевна Мараева — известная серпуховская купчиха первой гильдии, владелица текстильных фабрик, меценат и коллекционер. Благодаря ее собранию произведений искусства, старинных книг и икон в начале XX века и основали Серпуховский музей.

На выставке представлено около 200 экспонатов: фотографии, документы, иконы, живопись, графика, скульптура, фарфор, мебель, книги и предметы одежды. Многие из них ранее почти не выставлялись на публике.

Посетители смогут узнать больше о личности и судьбе Анны Мараевой, а также о культурной жизни России конца XIX — начала XX века.