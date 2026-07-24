Выставку о капитальном ремонте жилого фонда Подмосковья открыли в Химках

В «Арене Химки» открылась выставка, посвященная капитальному ремонту многоквартирных домов Подмосковья. Экспозиция знакомит посетителей с лучшими региональными практиками и рассказывает о работе специалистов, обновляющих жилой фонд.

Экспозиция впервые была представлена на областном форуме «Капитальный ремонт 2026–2028: от планов к реализации», после чего переехала в «Арену Химки».

В разделе «Подмосковье» представлены примеры обновленных фасадов, кровель и инженерных систем многоквартирных домов. Отдельная часть выставки посвящена работе строителей: здесь можно увидеть их экипировку и узнать, какой объем труда стоит за каждым реализованным проектом.

В 2026 году программа капитального ремонта продолжается во всех микрорайонах Химок — Старых и Новых Химках, Подрезкове, Сходне и Левобережном. Специалисты обновляют лифтовое и газовое оборудование, ремонтируют кровли и инженерные сети. На одних объектах выполняют локальные работы, на других проводят комплексную модернизацию.

«По 36 адресам работы по установке датчиков уже завершены. При формировании краткосрочной программы капитального ремонта учитываются два фактора: состояние дома и, конечно же, обращения жителей», — отметил заместитель главы Химок по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий Андреев.

Особое внимание уделяется безопасности. В этом году датчиками загазованности планируется оснастить 49 объектов. Кроме того, предусмотрена замена более 20 участков сетей водо- и теплоснабжения, при этом работы уже ведутся на восьми объектах.