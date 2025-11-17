Экспозицию о водном бастионе обороны Москвы открыли в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. С помощью фотографий и раритетных вещей посетители смогут совершить путешествие в прошлое.

Химки оказались в зоне строительства этого канала в 1932–1937 годах. О роли водной артерии в истории победы Красной армии в Битве под Москвой в 1941 году и значении канала сегодня расскажет одноименная выставка.

Здесь можно увидеть редкие архивные фотографии, документы, военные элементы и другие экспонаты. Выставка будет работать до 10 декабря.

«Посещение такой выставки — отличный способ расширить кругозор, повысить уровень исторической грамотности. Подобные проекты помогают сохранить память о героическом прошлом нашей Родины и передать ее следующим поколениям», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Химки.