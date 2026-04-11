Выставку о градообразующих предприятиях открыли в школе Химок

В школе № 8 имени Матвеева в Химках 10 апреля открылась новая постоянная выставка «От первого лица: градообразующие предприятия Химок — в рассказах наших близких». Ее создали сами ученики, которые собрали истории своих семей — бабушек и дедушек, родителей, братьев и сестер, работающих на предприятиях города.

В экспозиции представлены не просто факты, а живые воспоминания, дополненные семейными фотографиями и архивными документами. Особое место на выставке занимают трудовые династии. В некоторых семьях общий стаж насчитывает более ста лет, а профессиональные знания и традиции передаются из поколения в поколение.

«Наши ученики проделали колоссальную работу: они общались с родными, бережно собирали материалы и воссоздавали личные истории людей, которые своим трудом создают славу Химок!» — рассказала куратор выставки, заместитель директора школы № 8 Валерия Глаголева.

Среди героев экспозиции — сотрудники ведущих предприятий Химок: научно-производственного объединения имени Лавочкина, машиностроительного конструкторского бюро «Искра» и машиностроительного конструкторского бюро «Факел».

«Огромное спасибо нашим ученикам, их родителям и классным руководителям, которые помогли воплотить эту идею в жизнь. Благодаря вам мы еще раз убедились: сила нашей страны — в единстве, уважении к прошлому и стремлении создавать будущее своими руками», — подытожила директор школы, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Президент России Владимир Путин объявил текущую неделю Неделей космоса. Этот масштабный всероссийский проект объединяет научные, образовательные и культурные мероприятия, и выставка в химкинской школе № 8 стала его важной частью.