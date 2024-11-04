Выставку о героях ВОВ и СВО из Подольска открыли 4 ноября

В историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» стартовала выставка «Подольск. Время прошедшее и настоящее». В экспозиции представили материалы о развитии Подольска конца XIX — начала XXI века и его героях, участвовавших в Великой Отечественной войне и специальной военной операции.

На выставке представили 184 предмета из музейного фонда. Так, туда вошли документы, открытки, фотографии и форма участника специальной военной операции майора Андрея Мелихова. Посетители увидят и фрагменты самолета, на котором Герой Советского Союза Виктор Талалихин совершил знаменитый ночной таран над Подольском.

«В день открытия выставки музей посетила экскурсионная группа в составе 14 человек, действующие военнослужащие. Мы очень рады видеть ребят у нас», — отметил директор музея Александр Елехин.

Ведущий методист музея Лариса Орлова подготовила для посетителей просветительскую программу «Прерванный полет» о прославленном советском военном летчике заместителе командира эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка противовоздушной обороны Герое Советского Союза Викторе Талалихине. Лекцию сопровождает документальный фильм «Ночной таран». В нем гости мероприятия услышат аудиозапись выступления героя на антифашистском митинге в Колонном зале Дома союзов 28 сентября 1941 года.

Виктор Талалихин один из первых в СССР совершил ночной воздушный таран немецкого самолета-бомбардировщика и первый ночной таран в Битве за Москву. Он погиб в бою в небе над Подольском 27 октября 1941 года.

Посетить выставку «Подольск. Время прошедшее и настоящее» можно до 29 апреля 2025 года.

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