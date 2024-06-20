Выставка изданий о географических открытиях началась в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Экспозиция «Географические открытия на карте Земли» началась в здании Российской государственной библиотеки в Химках. Она включает в себя оригиналы книжных изданий, журналов, диссертаций и газет, посвященных географическим исследованиям и открытиям.

Кандидатские и докторские диссертации представлены вместе с приложениями в виде карт, дневников, экспедиционных документов, фотографий и зарисовок. Большую часть экспозиции занимают книги и журналы из основного фонда библиотеки.

«Выставка напоминает о том, что стремление к знаниям и открытию нового всегда актуально и полезно, независимо от эпохи и профессии», — сказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Посетить выставку можно в Химкинском комплексе Российской государственной библиотеки до 30 сентября по адресу: улица Библиотечная, дом № 15, 1 этаж. Экспозиция работает с понедельника по субботу — с 09:00 до 18:00. Вход по читательским билетам.

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