Выставку о быте советской элиты в 1936 году открыли в музее «Горки Ленинские»

В музее «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле» музея-заповедника «Горки Ленинские» открыли выставку, посвященную быту советской элиты в 1918–1936 годах. Посетители увидят кухонную утварь, узнают о рационе питания и системе доставки продуктов.

Выставка «Повседневная жизнь в Кремле. 1918–1936 гг.» посвящена быту советской элиты в первые десятилетия Союза.

«Сравнивая быт представителей большевистской элиты с официально заявлявшимся курсом на коммунистический быт, хочется, перефразировав слова самого Ленина, сказать, что „быт оказался сильнее“. Даже семьи лидеров не отказались от привычного комфорта», — отметила начальник отдела научно-просветительской работы музея-заповедника «Горки Ленинские» Светлана Генералова.

Посетители увидят, что идеи, которые продвигали в 1920-е годы, не получили поддержки у семей партийных лидеров. Среди экспонатов — дворцовый фарфор, кастрюля с заплатой и кремлевские лекарства, иллюстрирующие контраст между идеологией и реалиями жизни советской номенклатуры.

После переезда из Петрограда в Москву Ленину выделили квартиру в Кремле, которая со временем становилась только шире. В документах сохранились данные о системе иерархического снабжения, медицинском обслуживании и других аспектах повседневной жизни советской элиты. Квитанции на продукты и книга расходов домработницы Ульяновых дают представление о рационе семьи, включая черную икру.

Выставку можно увидеть со вторника по воскресенье с 9:00 до 19:00 до конца 2025 года.