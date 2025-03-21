Выставку «Неделя детской книги» к 80-летию Победы открыли в Серпухове

В Центральной детско-юношеской библиотеке в Серпухове заработала выставка «Неделя детской книги», посвященная 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Учащимся школы № 9 рассказали о литературе, которую читали ребята в годы войны.

Перед юными жителями городского округа Серпухов выступили воспитанники музыкальной школы № 1. Ребята представили слушателям номера с песнями и произведениями военных лет.

В рамках «Недели детской книги» в округе также проведут патриотическое занятие «Дети и война», литературный час «Что дети читали в годы Отечественной войны».

Вход на выставку для посетителей любого возраста свободный, 0+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru опубликовали афишу мероприятий. Ее обновляют каждый день.