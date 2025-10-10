Выставку натюрмортов открыли во Фрязине

Выставка представит вниманию зрителей широкое разнообразие работ, выполненных в различных техниках и стилях: от акварелей до работ маслом, от рисунков гуашью до детальных и графичных карандашных зарисовок.

«Особенность наших художников заключается в том, что каждый из них по-своему, уникально интерпретирует тему натюрморта. Каждый видит в ней какие-то особые, важные именно для него моменты, раскрывая через предметы и композиции свои мысли, чувства и переживания», — сообщила методист Центра «Факел» Елена Носикова.

На выставке зрители смогут увидеть как классические, традиционные натюрморты, посвященные темам завтрака, чаепития, цветов и фруктов, так и более оригинальные, философские композиции. Вход на мероприятие свободный.