Выставку натюрмортов и пейзажей художницы Юлии Шестак откроют в Клину 13 июля

Работы художницы Юлии Шестак откроют в выставочном зале Карапаева в Клину 13 июля. Экспозиция будет открыта до 11 августа.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на выставке «Мир на холсте» представят пейзажи, натюрморты и сцены из деревенской жизни авторства Юлии Шестак. Подробнее об экспозиции можно узнать по ссылке.

В зале имени Карапаева можно увидеть краеведческие, патриотические и художественные выставки. Гостям регулярно представляют живопись, графику, фотографии и другие экспонаты мастеров из Подмосковья и других регионов.

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