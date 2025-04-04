Выставку «Нам жить и помнить» открыли в Богородском округе

Передвижная выставка «Нам жить и помнить», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в доме культуры «Центральный» в селе Кудиново Богородского округа. Ранее эта выставка находилась в Центре образования № 35.

Депутат Валерий Пылаев вместе с жителями принял участие в открытии выставки, которая проходит при поддержке совета депутатов Богородского округа.

«Сегодня как никогда важно чтить и помнить подвиг русских солдат, отдавших свои жизни за нашу счастливую, свободную жизнь и чистое небо. Во времена, когда история переписывается в угоду и выгоду других людей, для воплощения своих корыстных целей, мы считаем своим долгом не забывать и напоминать нашим гражданам, какой ценой досталась эта победа советскому народу, » — сказал Валерий Пылаев.

В процессе работы организаторы выставки изучали архивные материалы, истории и воспоминания, в том числе ветеранов, чтобы сохранить память и передать будущим поколениям. Через рассказы о подвигах и трудностях военных лет экспозиция пытается привлечь внимание к истории и подлинным ценностям мира.