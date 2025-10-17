Выставку «Наедине с осенью» открыли во Фрязине

В Центральной библиотеке Фрязина состоялось открытие выставки «Наедине с осенью», представляющей вниманию зрителей работы фрязинских художниц Светланы Букиной и Вероники Исайчевой. По словам организаторов, экспозиция призвана подарить посетителям библиотеки возможность взглянуть на знакомые уголки округа и его окрестностей глазами художников.

Выставка включает в себя серию городских зарисовок, выполненных с натуры, а также осенние пейзажи, созданные на пленэрах — выездных сеансах живописи на открытом воздухе.

«Благодаря этой технике художницам удалось передать свежесть красок, живость ощущений и неповторимую атмосферу каждого момента. На картинах запечатлены тихие старые дома и уютные улочки Фрязина, наполненные историей и воспоминаниями, а также величественный Никольский храм в старинной усадьбе Гребнево и живописные виды знаменитых Барских прудов, являющихся излюбленным местом отдыха горожан», — сообщили организаторы.

Сотрудники Центральной библиотеки проявили творческий подход к организации выставки, дополнив полотна поэтическими сборниками, подобранными в соответствии с тематикой и настроением картин. Книги расставлены на полках рядом с картинами, предлагая посетителям возможность не только насладиться красотой живописи, но и погрузиться в мир поэзии, созвучный осенней тематике выставки. Выставка «Наедине с осенью» будет открыта для посещения до конца октября по адресу: улица Вокзальная, дом 19. Вход свободный.