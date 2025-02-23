Выставку «Мы этой памяти верны» ко Дню защитника Отечества открыли в Химках

В преддверии Дня защитника Отечества в выставочном комплексе «Артишок» в Химках торжественно открыли патриотическую выставку «Мы этой памяти верны». Экспозиция включает уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны, раритетные документы и трофеи, связанные с современной историей страны.

На открытии выставки для гостей провели увлекательную экскурсию, а также организовали историческую викторину, где участники могли проверить свои знания о героическом прошлом России.

«День защитника Отечества — это особый праздник, который объединяет все поколения. Он напоминает нам о мужестве, верности долгу и непрерывной связи героических традиций — от ветеранов, чьи подвиги навсегда вписаны в историю, до тех, кто сегодня защищает рубежи страны, и молодёжи, которая учится ценить Родину», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Экспозиция подготовлена при участии школьных музеев Химок, которые представили ценные артефакты военного времени. Среди экспонатов можно увидеть личные вещи солдат, фронтовые письма, фотографии и другие свидетельства героизма и стойкости защитников Отечества.

Выставка стала частью цикла патриотических мероприятий «Во имя Отечества: Родина, подвиг, история». В рамках программы в выставочном комплексе «Артишок» также запланированы кинопоказы, викторины, праздничные концерты и тематические экспозиции.

Посетить выставку можно по адресу: Ленинский проспект, 2А. Вход свободный. Возрастные ограничения 0+.